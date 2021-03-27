В Московском метро пассажиропоток за сутки превысил 7 млн человек впервые с начала пандемии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пассажиропоток в Московском метро в рабочие дни на прошедшей неделе превысил семь миллионов человек за сутки, что является наибольшим показателем с начала пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«На этой неделе мы зафиксировали рекордное количество поездок - за сутки в рабочий день в метро проезжали больше семи млн человек впервые с начала пандемии», - говорится в сообщении, опубликованном в субботу, 27 марта, в Telegram-канале московского дептранса.

Как уточняется в заявлении, пассажиропоток в московском метро восстановился на 80 процентов, если сравнивать с уровнем 2019 года.

Жителей Москвы при этом призвали не забывать о безопасности, и носить в транспорте и других общественных местах маски, а также перчатки.

Напомним, в 2021 году в Москве откроется 11 новых станций метро. В столице построят почти 24 километра линий подземки.