Кравцов оценил необходимость использования гаджетов в школах
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Минпросвещения не видит необходимости в полном переходе школ на "гаджеты", заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
- Планшеты и гаджеты могут быть лишь вспомогательным средством, и надо посмотреть внимательно те школы, которые полностью, если такие есть школы, перешли на гаджеты и планшеты. Надо очень хорошо разобраться, особенно если это начальная школа, - сказал он в интервью Псковскому агентству новостей.
Кравцов отметил, что гаджеты ни в коем случае не должны заменять традиционные учебники и тетради
Министр также напомнил, что Роспотребнадзор уже установил правила использования школьниками компьютерной техники.
С 1 января в школах начали действовать новые санитарные правила. В частности, школьникам запретили использовать мобильные телефоны в учебном процессе. А вот время на работу с компьютером, наоборот, увеличилось, хоть и всего на пять минут.