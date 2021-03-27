Украина провела учения с турецкими беспилотниками над Черным морем вблизи Крыма Фото: REUTERS

Подразделения Вооруженных сил Украины провели учения над акваторией Черного моря у побережья Херсонской области с использованием ударных бесплотных летательных аппаратов (БПЛА) турецкого производства Bayraktar TB2. Об этом сообщает информационное агентство Министерства обороны незалежной.

«Беспилотные ударные летательные аппараты Bayraktar TB2 осуществили полеты с материковой части Украины к острову Тендровская коса, который находится в Черном море», - говорится в сообщении.

Многофункциональный военно-морской полигон Украины находился На Тендровской косе, которая находится примерно в 100 километрах от Крыма. Именно там происходила отработка высадки морского десанта на необорудованное побережье. Там же катерные тактические группы тренируются в артиллерийских стрельбах по целям на берегу.

В фотоматериалах, демонстрирующих маршрут учений, показано, что взлет и посадка беспилотников происходили на аэродроме в Николаеве.

Напомним, 24 марта, сообщалось, что Украина провела военные учения на границе с Крымом, когда украинские артиллеристы отработали несколько десятков учебно-боевых упражнений.