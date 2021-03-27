«Покорили лед»: Захарова сравнила триумф российских фигуристок и подлодок

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила тройной подиум российских фигуристок на Чемпионате мира в Швеции, отметив, что спортсменки покорили лед, как и три атомные подлодки, впервые одновременно всплывшими на поверхность в Арктике.

«Удивительно, но факт. В один день три российские фигуристки и три российские атомные подводные лодки покорили лёд», - написала дипломат на своей странице в Facebook.

Захарова подчеркнула, что оба эти события произошли впервые, а за ними стояли колоссальные труды многих людей.

«Вспоминайте этот день всякий раз, когда будете слушать очередную порцию ереси об обоснованности санкций. Их цель в одном - остановить наше развитие», - отметила представитель внешнеполитического ведомства.

Напомним российские фигуристки Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова сенсационно заняли весь пьедестал в соревнованиях в одиночном катании на чемпионате мира по фигурному катанию на коньках 2021 года, который проходил в Стокгольме.