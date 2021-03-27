Тимофей Баженов: «Храм находится в душе каждого»

Почётный гость мероприятия – известный тележурналист Тимофей Баженов

На севере Москвы состоялось освящение крестов и куполов Храма святых Кирилла и Мефодия. Почётный гость мероприятия – известный тележурналист Тимофей Баженов, так прокомментировал это событие:

«Мир устроен так, что храм находится в душе каждого православного христианина. Господь сказал: там, где соберутся трое во имя моё там и церковь моя пребудет. Сегодня необыкновенное событие, прекрасный праздник, и связан он с крестовоздвижением на куполах храма Кирилла и Мефодия. Каждый раз, когда я вижу, что появляются новые церкви в России, я понимаю, что наша страна крепнет и возрождается. Я поздравляю всех верующих, всех православных с этим замечательным событием. И приглашаю всех молиться за скорейшее завершение строительства».

Новый каменный храм на 500 человек возводится в крупном жилом массиве московского района Ростокино, в котором проживает более 40 тыс. человек. Митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, архиепископ Егорьевский Матфей и епископ Наро-Фоминский Парамон совершили чин освящения (пяти) куполов и крестов.

В торжественном мероприятии приняли участие около 150 человек.