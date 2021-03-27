В «Векторе» назвали преимущества вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона»
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Все известные на сегодняшний день мутации коронавирусной инфекции не влияют на эффективность российской вакцины «ЭпиВакКорона». Такое заявление сделал заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра «Вектор» Александр Рыжиков.
Эксперт отметил, что центр отслеживает все известные мутации коронавируса, среди которых южноафриканский, британский, бразильский и калифорнийский варианты.
«Они не затрагивают иммунный ответ, который формируется при помощи нашей вакцины», - заявил специалист в эфире телеканала «Россия 24».
Как отметил Рыжиков, преимущество «ЭпиВакКорона» заключается в конструкции препарата, которая допускает многократную ревакцинацию и является устойчивой к мутациям.
Напомним, ранее центр «Вектор» сообщил об эффективности российских вакцин «Спутник V» и «Эпиваккорона» в борьбе против британского штамма коронавируса. Защитный эффект препаратов был продемонстрирован в реакциях нейтрализации с использованием сывороток.