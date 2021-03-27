Зеленский пригрозил политикам «судом Божьим» за дискредитацию вакцины от коронавируса

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинским политикам, которые начали кампанию по дискредитации вакцины от коронавируса и ее применения, заявив, что они будут отвечать за свои действия «и перед законом, и перед Богом». Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

Зеленский признал, что страна сталкивается с проблемами из-за ограничений Индии на экспорт вакцины от коронавируса, но решению этого вопроса не способствуют высказывания, которые дискредитируют данный препарат.

«Я убедительно призываю этих политиков: очень взвешенно подбирайте слова, вылетающие из вашей ротовой полости. Потому за каждое из этих слов непременно придется отвечать. И перед законом Украины, и перед Богом», - заявил президент, добавив, что «больший аргумент» из двух вариантов политики выберут для себя сами.

По его словам, вакцину CoviShield от AstraZeneca в Индии и Европе поставили почти 50 миллионам человек, что свидетельствует о её качестве и безопасности.

Кроме того, украинский лидер рассказал, что на текущей неделе Украина получила 215 тысяч доз вакцин от китайской компании Sinovac Biotech и ждёт новых поставок. Согласно подписанному ранее контракту, в страну должно прийти 2 миллиона доз. Зеленский также напомнил, что этот препарат используют в Китае и еще в 18 странах, им привился президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган и Патриарх Варфоломей.