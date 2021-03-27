Австрийский пенсионер умер на следующий день после вакцинации препаратом Pfizer Фото: REUTERS

В австрийском округе Хорн 88-летний мужчина скончался на следующий день после прививки от коронавирусной инфекции вакциной Pfizer/BioNTech.

Как передает издание Kronen Zeitung, в минувшую среду, 24 марта, пенсионер получил вторую инъекцию препарата. Предположительно, уже ночью мужчина ощутил первые осложнения, а на следующий день австриец скончался, несмотря на усилия врачей.

Уточняется, что на данный момент не установлено, есть ли связь между прививкой и смертью. Вскоре будет проведено вскрытие.

Напомним, в начале марта в Японии зафиксирован второй случай анафилаксии после вакцинации Pfizer. Инцидент произошел с женщиной в возрасте от 20 до 30 лет. В течение 25 минут после введения вакцины у нее начался кашель, поднялась температура и упало давление, а также появились сложности с дыханием и зуд. После приема таблетки все симптомы прошли. У нее не было никаких сопутствующих заболеваний. Первый случай анафилаксии после инъекции препаратом Pfizer в Японии зафиксировали у женщины в возрасте от 30 до 40 лет, которая страдала астмой.