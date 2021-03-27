Путин рассказал, что после прививки от коронавируса положил перед сном градусник на тумбочку

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин рассказал, что после вакцинации от коронавирусной инфекции положил на всякий случай перед сном градусник себе на тумбочку.

«Я, на всякий случай, положил к себе на тумбочку, когда спать ложился, градусник», - сообщил глава государства в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» (ВГТРК) Павлу Зарубину, кадры которого опубликованы на сайте канала.

Путин также отметил, что все подробности его вакцинации знает только его личный врач.

Напомним, российский лидер привился от коронавируса в минувший вторник, 23 марта, как и обещал днем ранее во время совещания с разработчиками вакцин от COVID-19. После прививки президент чувствовал себя хорошо, более того – на следующий день у главы государства был полноценный рабочий день.