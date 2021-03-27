В Москве началась акция «Час Земли»: отключили внешнее освещение более 2 тысяч зданий

В Москве началась акция «Час Земли» Фото: REUTERS

В субботу, 27 марта, в 20:30 в России, как и по всей планете, началась акция «Час Земли». Организаторы мероприятия призывают каждого человека на один час выключить свет в своем доме и отключить электроприборы, тем самым обратив внимание всего мира к экологическим проблемам.

В Москве на один час отключили внешнее освещение Московского Кремля, Дома правительства. Кроме этого, выключили внешнее освещение у зданий ГУМа и ЦУМа, Совета Федерации, Большого театра, храма Христа Спасителя, в парке «Зарядье», стадиона «Лужники». Подсветку отключена также и на ВДНХ, в том числе у памятника «Рабочий и колхозница».

В общем отключили внешнее освещение более 2 тысяч значимых зданий и сооружений столицы.

Напомним, международная акция была организована Всемирным фондом дикой природы, и впервые была проведена в 2006 году, после чего к ней начали ежегодно присоединяться страны всех континентов. В 2009 году в акции принимали участие уже 74 страны, в том числе Россия. В текущем году акция «Час земли» проходит в Москве в 13-й раз при поддержке правительства столицы и Минприроды РФ.