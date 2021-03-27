Байден: США ищут способ помочь в разблокировании Суэцкого канала

Джо Байден Фото: REUTERS

Вашингтон изучает, каким образом можно помочь снять с мели контейнеровоз Ever Given и разблокировать движение в Суэцком канале. Об этом сообщил президент США Джо Байден, отметив, что Штаты обладают возможностями и оборудованием, которых нет у большинства стран.

«Мы изучаем, какую помощь можем оказать», - приводит слова американского лидера пресс-служба Белого дома.

Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне, на место аварии в Суэцком канале выдвинулись эксперты по дноуглубительным работам с базы Военно-морских сил США на Ближнем Востоке. По их данным, американские военные будут помогать снимать севший на мель контейнеровоз.

Напомним, 23 марта в Суэцком канале сел на мель контейнеровоз Ever Given. В то время в районе происшествия началась сильная песчаная буря с ветром около 40 метров в секунду. По последним данным, в очереди на вход в Суэцкий канал стоит более 320 судов. Накануне, голландские эксперты заявили, что надеются снять судно с мели в начале следующей недели.