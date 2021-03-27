США собираются провести виртуальные учения по противодействию России и Китаю Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Соединенных Штатов этим летом собираются провести виртуальные учения по противодействию России и Китаю в условиях мирового кризиса.

Как передает СNN, речь идет о «секретной военной игре», участие в которой посредством компьютеров примут сотни американских командующих и военных по всему миру.

По данным телеканала, руководить виртуальными учениями будет председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли. Основной целью учений станет подготовка высшего военного руководства страны к борьбе с глобальным кризисом, который, по сценарию «секретной игры», разразится на нескольких фронтах.

«Военные игры - довольно деликатные события, а их результаты строго охраняются, так как они позволяют выявить недостатки в военных планах и операциях США» - отмечает издание.

Уточняется, что согласно планам, предстоящие военные учения будут включать в себя сценарий противостояния США с Россией в Прибалтике и Арктике, а также с Китаем в Южно-Китайском море.