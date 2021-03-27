Пожарные проверили сообщение о задымлении в ковидном госпитале на Каширском шоссе в Москве

В ковидном госпитале на Каширском шоссе в Москве произошло задымление Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером в субботу, 27 марта, поступило сообщение о задымление во временном ковидном госпитале на Каширском шоссе в Москве. На место выехали пожарные

Как передает источник kp.ru, задымление произошло во временном ковидном госпитале, расположенном по адресу: Каширское шоссе, дом 61. Пожарные приехали на место и обследовали территорию, где искали источник задымления.

Позже МЧС столицы сообщили, что никакого задымления не было. Пожарные все проверили, ничего не нашли и уехали.

Напомним, сегодня, 27 марта, загорелось здание склада, расположенного на территории парка Горького в Москве. Возгорание произошло на складе на Крымском Валу. Как писал сайт kp.ru, складское помещение горело на площади около 200 квадратных метров. Данных о пострадавших в МЧС не поступало. Огонь удалось потушить в 17:59 по московскому времени.