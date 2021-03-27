В штате Нью-Йорк ввели добровольный «сертификат вакцинации» Фото: REUTERS

Нью-Йорк стал первым американским штатом, который ввел в обращение цифровой «сертификат», подтверждающие вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил губернатор штата Эндрю Куомо.

«Мы запускаем Excelsior Pass, бесплатную платформу для компаний и людей, которую можно использовать для того, чтобы легко получить доступ к надежному доказательству вакцинации», - написал глава штата в Twitter, отметив, что при помощи сертификата можно будет показать и отрицательный результат теста на коронавирус.

Как уточняется, сертификат будет использоваться в виде QR-кода. Для получения Excelsior Pass необходимо скачать приложение в Apple App Store или Google Play Store, а также нужно будет получить код на специальном сайте.

Отмечается, что участие в программе добровольное. Подтверждать отсутствие коронавирусной инфекции можно будет по-прежнему при помощи отрицательного теста на COVID-19.