В Суэцком канале удалось сдвинуть с места носовую часть севшего на мель судна Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Удалось сдвинуть с места носовую часть севшего на мель в Суэцком канале контейнеровоза Ever Given.

«Застрявшая в песке носовая часть судна начала двигаться», - приводит ТАСС слова источника в управлении водной артерии Египта, который уточнил, что на данный момент предпринимаются попытки окончательно отвести его от берега.

Напомним, контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале 23 марта. В то время в районе происшествия началась сильная песчаная буря с ветром около 40 метров в секунду. Накануне, голландские эксперты сообщили, что надеются снять судно с мели в начале следующей недели.

Как писал сайт kp.ru, по последним данным, в очереди на вход в Суэцкий канал стоит более 320 судов. Как считает глава администрации канала адмирал Усама Рабиа, судно село на мель, вероятно, из-за технических ошибок и человеческого фактора. По его словам, сильные ветры и погодные факторы не являются основными причинами.