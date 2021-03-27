В Москве пока не будут отменять ограничения по заполняемости залов в учреждениях культуры Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Москвы на сегодняшний день не собираются отменять ограничения по максимальной заполняемости залов в учреждениях культуры. Об этом сообщил глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, уточнив, что все решение об отмене или смягчении ограничений будут приниматься специалистами Роспотребнадзора.

«Сегодня ситуация благоприятная, но если мы посмотрим через неделю-две, лучше таких решений не делать», - приводит «Интерфакс» слова главы департамента культуры столицы, который призвал не впадать в «эйфорию».

Как отметил Кибовский, поспешное решение о смягчении ограничений в итоге может привести к новому закрытию. «Мы начнём, потом ещё хуже будет, заново закрывать», - заявил он, напомнив, что такой опыт уже был.

Напомним, в конце января текущего года мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому что московские учреждения культуры могут принимать зрителей с ограничением в 50 процентов от вместимости залов. Ранее было введено ограничение в 25 процентов.