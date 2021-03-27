В Праге полицейского ранили в ходе акции протеста против ограничений из-за коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В субботу, 27 марта, в центре Праги в ходе несанкционированной акции протеста против действующих в Чехии жестких ограничений из-за коронавируса полицейский получил ранения. Об этом сообщила представитель правоохранительных органов республики Виолета Сиржиштова.

«Двое участников несанкционированного митинга на Вацлавской площади, который был вскоре после начала распущен, спровоцировали нападение на полицейского. Полицейский получил ранения» - сообщила представитель полиции.

Сиржиштова уточнила, что нападавшие, мужчина и женщина, были задержаны, и им будут предъявлены уголовные обвинения в нападении на представителя правоохранительных органов во время исполнения служебных обязанностей. Она отметила, что задержанным грозят длительные сроки заключения. О характере ранений она не сообщила.

Помимо подозреваемых в нападении на полицейского, сотрудники правоохранительных органов задержали еще трех человек, которые отказались выполнять их требования. Их привлекли к административной ответственности.

В митинге на Вацлавской площади собирались принять участие свыше 40 человек, которые недовольны действиями властей Чехии в борьбе с коронавирусом, включая комендантский час и ограничение передвижения жителей.