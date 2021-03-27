В Германии призвали заранее начать переговоры с Россией о покупке вакцины «Спутник V» Фото: REUTERS

Германии необходимо много доз вакцин от коронавирусной инфекции, поэтому уже сегодня можно начать диалог с Россией о покупке препарата от коронавируса «Спутник V». Такое заявление сделал премьер-министр федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов, признав, что для его применения нужна сертификация регулятора Евросоюза.

«Я выступаю за "Спутник V" не потому, что он из России. Я считаю, что нужно покупать все вакцины, какие возможно … Предложение по "Спутнику V" есть, нужно заключать предварительные договоры», - сказал он в интервью, опубликованном в газете Die Welt.

Как отметил Рамелов, российская вакцина должна быть проверена в соответствии со всеми правилами Европейского союза, и национальной сертификации в Германии не требуется. Однако политик добавил, что рамочный договор можно было бы давно заключить. «Нужно, чтобы это вскоре произошло», - заявил он.

Напомним, накануне премьер-министр Баварии Маркус Зёдер призвал Евросоюз как можно скорее одобрить вакцину «Спутник V». Он отметил, что в Европе наблюдаются серьезные проблемы с вакцинацией