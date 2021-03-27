Россия и ОАЭ разрешили авиакомпаниям продолжать чартерные рейсы между странами

Авиавласти России и ОАЭ выдали разрешения на полеты Фото: Иван ВИСЛОВ

Вечером в субботу, 27 марта, авиационным властям России и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) удалось согласовать условия чартерных грузопассажирских рейсов между странами, и они разрешили авиакомпаниям обеих сторон продолжать полеты. Об этом рассказал журналистам источник в одной из компаний, выполняющих полеты в Дубай.

«Росавиация выдала разрешения для арабских авиакомпаний на все рейсы, которые они запрашивали, поэтому и авиавласти ОАЭ российским авиакомпаниям разрешения подтвердили», - приводит слова своего собеседника ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что Россия и ОАЭ из-за разногласий могут отменить все чартерные рейсы. По данным источников, российские перевозчики ожидали разрешения властей Объединенных Арабских Эмиратов на летнее расписание, но поскольку Россия к тому моменту еще не выдала такого разрешения на полеты в Москву и Санкт-Петербург авиакомпаниям ОАЭ, то и нашим отказали.

О «возможных значительных изменениях» в расписании рейса DP888 «Дубай – Москва» 28 марта предупредил своих клиентов лоукостер «Победа». Теперь в компании сообщили, что рейс состоится.