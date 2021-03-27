Автомобиль сбил двух пешеходов в Москве

Пострадавших осматривают медики, решается вопрос о госпитализации Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вечером в субботу, 27 марта, на юге Москвы произошло ДТП: автомобиль сбил двух человек на Задонском проезде. По предварительным данным, у обоих пострадавших черепно-мозговая травма и сотрясение мозга, их осматривают медики.

«Наезд на двух пешеходов, предварительно у обоих закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга, решается вопрос о госпитализации», - сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

В ведомстве уточнили, что водитель не скрылся с места происшествия, его опрашивают сотрудники полиции. Начата доследственная проверка.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале января этого года на юго-востоке Москвы водитель автомобиля Skoda Octavia сбил трех человек, которые выходили из трамвая на остановке. В результате один из них от полученных травм скончался на месте, двоих доставили в больницу.