Синоптик предупредил россиян о негативных последствиях глобального потепления

В районах вечной мерзлоты увеличивается толщина слоя, который оттаивает каждое лето Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Глобальное потепление грозит планете серьезными негативными последствиями. Если среднегодовая температура увеличится на пять градусов, это станет критическим для всего мира, считает руководитель прогностического центра «Метео ТВ» Александр Шувалов.

Он напомнил, что потепление в России опережает изменение климата в Северном полушарии в целом примерно на полградуса, и это, по его словам, «значительная величина». Специалист отметил, что последствия глобального потепления россияне смогут ощутить и в этом году – например, сильные снегопады и обильные дожди.

«Усиление осадков происходит на севере, а на юге как раз наоборот — в южных регионах России возрастает риск засух. Мы это видим и нынешней зимой: там и запасы влаги в почве, и количество выпавших осадков отнюдь не достаточны, чтобы благополучно встречать летний сезон», - пояснил метеоролог в эфире «Радио 1».

По его мнению, глобальное потепление всего на пять градусов может обернуться настоящей катастрофой: в таком случае субтропическому поясу и пустынным регионам будет угрожать небывалый голод, что приведет к массовой миграции на север.

Александр Шувалов также отметил, что таяние ледников в районах вечной мерзлоты несет угрозу для расположенных там городов и нефтепроводов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал, что процесс потепления в нашей стране идет в 2,5 раза быстрее, чем в других государствах. Он объяснил это тем, что в средних широтах Северного полушария, где и находится Россия, площадь суши меньше площади океана, который, по его словам, «является огромным аккумулятором тепла».

А вот океанолог, академик РАН, научный руководитель Южного научного центра РАН Геннадий Матишов считает, что человечество ожидает малый ледниковый период, а не глобальное потепление. По его словам, климат цикличен, и сейчас теплый период в Арктике закончился, а «климат повернулся в сторону холодного цикла».