Учебник истории под редакцией Мединского одобрили в Минпросвещения

Помощник президента России, председатель РВИО Владимир Мединский Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство просвещения России одобрило учебные пособия по истории под общей редакцией помощника президента Владимира Мединского, сообщил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

«Наш учебник одобрен министерством просвещения, получил все необходимые разрешения и в ближайшее время он будет уже печататься, будет выходить в свет», - приводит его слова сайт РВИО.

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