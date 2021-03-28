Украина переведет стрелки часов и снова будет жить по одному времени с Москвой

Украина переходит на летнее время Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ночь на воскресенье, 28 марта, Украина перейдет на летнее время и таким образом снова окажется в одном часовом поясе с Москвой. Это произойдет в 03:00 по киевскому времени (04:00 мск). Украинцы переведут стрелки своих будильников на час вперед, и с этого дня гражданам страны придется привыкать вставать раньше.

Стоит отметить, что Евросоюз разрешил входящим в ЕС государствам с 2021 года самостоятельно решать, переводить ли часы каждые полгода – в последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября – на летнее время и обратно на зимнее.

Россия же отказалась от этой практики еще в 2014 году, однако россиянам следует учитывать переход Европы на «сезонное» время при зарубежных поездках: меняется расписание международных железнодорожных и воздушных перевозок. Нужно помнить о разнице в час, чтобы не опоздать на свой поезд или самолет. Для внутренних рейсов и полетов из России за рубеж ничего не меняется, однако многие европейские авиакомпании и аэропорты с 28 марта переходят на летнее расписание.

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