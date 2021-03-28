В Крыму ответили на угрозу Киева депортировать россиян с полуострова

Вице-премьер Украины и «министр по вопросам временно оккупированных территорий» Алексей Резников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Недавнее заявление Киева о «выселении» россиян из Крыма после того, как Украина «вернет» себе полуостров, не имеет ничего общего с реальным положением дел. Так прокомментировал слова украинского вице-премьера Алексея Резникова руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики при президенте России Александр Молохов.

«В последнее время со стороны украинских властей мы наблюдаем упорную подмену дискурса: вместо того чтобы обсуждать реальные проблемы двухсторонних отношений, нам пытаются навязать набившие оскомину темы, ни имеющие никакого отношения к реальности», - сказал он РИА Новости.

Александр Молохов добавил, что обсуждать «грядущее выселение россиян из Крыма» — все равно, что разбирать «нашествие рептилоидов на Крещатике».

Как писал сайт kp.ru, накануне вице-премьер правительства Незалежной и «министр по вопросам временно оккупированных территорий» Алексей Резников пообещал депортировать из Крыма россиян, переехавших туда на жительство из «материковой» части нашей страны. По его словам, таких сейчас в Крыму не меньше 500 тысяч человек, причем не все из них перебрались на полуостров добровольно.

К слову, 24 марта президент Незалежной Владимир Зеленский утвердил стратегию о «возвращении» Крыма. Документ определяет комплекс мер дипломатического, военного, экономического и других характеров, которые должны способствовать «восстановлению территориальной целостности» Украины.

Напомним, Крым вернулся в состав России в результате референдума 16 марта 2014 года, когда подавляющее большинство крымчан проголосовали за воссоединение с нашей страной.