В Мьянме при разгоне протестов погибли более 100 человек

Митинги протестующих в Мьянме были жестко подавлены силами безопасности Фото: REUTERS

Во время разгона протестов против государственного переворота в субботу, 27 марта, погибли по меньшей мере 102 человека, сообщает местное издание The Irrawaddy.

По его данным, среди погибших четверо детей в возрасте от пяти до 15 лет, а общее число жертв с начала февраля достигло 429.

Ранее управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщило, что получает заявления о множестве убитых, в том числе детях, а также сотнях раненых. Кроме того, в организации сообщили о массовых арестах.

Миссия ООН в Мьянме заявила, что потрясена бессмысленной гибелью людей, назвав 27 марта «самым кровавым» днем с момента переворота. Организация Объединенных Наций призвала немедленно прекратить насилие и привлечь виновных к ответственности.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале февраля в Мьянме произошел госпереворот. Местные военные объявили, что в стране на год вводится режим чрезвычайного положения, а руководить государством в этот период будет главнокомандующий вооруженными силами Мин Аун Хлаин. До этого были задержаны действующий президент и глава правительства страны.

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