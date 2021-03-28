В Канаде человек с ножом напал на людей в библиотеке, ранены шесть человек

На месте происшествия в Ванкувере работает полиция Фото: REUTERS

В субботу, 27 марта, мужчина с ножом напал на посетителей библиотеки в канадском городе Ванкувер (провинция Британская Колумбия), в результате ножевые ранения получили как минимум шесть человек, передает телеканал СBC.

По его данным, нападение произошло в библиотеке, расположенной в районе Линн-Вэлли в северной части города, а также рядом с ней. Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали подозреваемого, однако личность предполагаемого преступника пока не разглашается.

Правоохранители заверили жителей Ванкувера в том, что в настоящее время угрозы общественной безопасности нет. Мотивы нападения выясняются, начато расследование.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ноябре прошлого года молодой человек в средневековой одежде и с ножом в руках напал на людей возле парламентского холма в историческом районе Квебека, тогда погибли два человека, еще пятеро были ранены. Нападение сняли очевидцы.