Легкий самолет разбился на севере Мексики

По предварительным данным, самолет упал после того, как задел линию электропередачи Фото: REUTERS

В субботу, 27 марта, в мексиканском штате Сонора на севере страны разбился небольшой легкомоторный самолет, в результате погибли четыре человека, еще трое получили серьезные травмы и ожоги, они были доставлены в больницу, сообщает газета Milenio со ссылкой на представителей региональных властей.

Состояние двоих пострадавших медики оценивают как крайне тяжелое, врачи пытаются спасти их жизни.

После падения воздушное судно вспыхнуло и полностью сгорело. Причины крушения выясняются, авиационные власти Мексики начали расследование. По предварительной версии, самолет упал после того, как задел линию электропередачи.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в четверг на юго-западе Англии разбился реактивный учебно-тренировочный самолет Военно-морских сил Великобритании Hawk T1. Обошлось без жертв: оба члена экипажа успешно катапультировались.

А за день до этого самолет ВВС Боливии упал на жилой дом в центре города Сакаба. Два человека, находившиеся на его борту, успели спастись, выпрыгнув с парашютами, а на земле погибла девушка, еще один человек пострадал.