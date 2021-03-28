Блинкен заявил, что США осуждают «безосновательные санкции» Китая

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты осуждают «безосновательные санкции», которые Китай ввел в отношении двух членов американской Комиссии по международной свободе вероисповедания.

При этом он отметил, что ограничения «были введены в качестве ответной меры на санкции США в отношении официальных лиц КНР, связанных с серьезными нарушениями прав человека в Синьцзяне».

«Попытки Пекина запугать и заставить замолчать тех, кто выступает в поддержку прав человека и фундаментальных свобод, лишь способствуют еще более пристальному вниманию международного сообщества к происходящему геноциду и преступлениям против человечности в Синьцзяне», - цитирует заявление Блинкена пресс-служба госдепартамента.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 22 марта США, Евросоюз, Великобритания и Канада под предлогом «нарушений прав уйгуров» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе ввели санкции в отношении КНР. В ответ Пекин заявил, что западному «санкционному альянсу» стоит обратить внимание на собственные проблемы с обеспечением прав человека, и ввел санкции в отношении десяти представителей ЕС и четырёх европейских организаций. Таким поведением Китая возмутились во Франции.

Потом китайский МИД объявил о санкциях в отношении девяти подданных Соединенного Королевства и четырех британских организаций, которые Пекин счел виновными во «лжи и дезинформации» о ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. А накануне Китай ввел санкции против физических лиц и организаций Канады и США.