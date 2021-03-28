Пушков оценил ответ Китая на санкции США

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, комментируя введенные Китаем ответные санкции в отношении американских и канадских граждан и организаций, отметил, «США по сути еще не испытывали на себе встречные санкции со стороны других государств, но они неизбежно столкнутся с этим».

По мнению российского сенатора, Пекин «способен ввести серьезные ответные меры», однако «они будут действовать, только когда коснутся крупных проектов и интересов американского бизнеса».

В качестве другой возможной меры Пушков в своем Telegram-канале назвал бойкот дипломатических инициатив главы Белого дома Джо Байдена.

«США не должны считать, что они будут определять мировую повестку дня», - подытожил он.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ответ на односторонние ограничения, введенные Вашингтоном и Оттавой из-за ситуации вокруг Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, Пекин ввел санкции в отношении двух членов американской Комиссии по международной свободе вероисповедания, члена парламента Канады и подкомитета по правам человека внешнеполитического комитета канадской Палаты общин.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты осуждают «безосновательные санкции» Китая в отношении своих граждан.

Санкции в отношении КНР под предлогом «нарушений прав уйгуров» США, Евросоюз, Великобритания и Канада ввели 22 марта.