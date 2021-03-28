Госсекретарь США выступил с осуждением действий военных в Мьянме

Госсекретарь США Энтони Блинкен Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен резко осудил действия мьянманских военных, которые жестко подавляют митинги граждан, протестующих против госпереворота в стране. По его словам, в Штатах «шокированы кровопролитием, которое совершили силы безопасности Мьянмы».

«Оно показывает, что хунта будет жертвовать жизнями людей ради интересов немногих», - написал глава американского внешнеполитического ведомства на своей странице в Twitter.

«Храбрый народ Мьянмы отвергает правление военных, основанное на терроре», - добавил Блинкен.

Напомним, как писал сайт kp.ru, по данным местных СМИ, во время разгона протестов против государственного переворота в Мьянме 27 марта погибли как минимум 102 человека, в том числе четверо детей в возрасте от пяти до 15 лет, а общее число жертв с начала февраля достигло 429.

Ранее управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщило, что получает заявления о множестве убитых, а также сотнях раненых. Кроме того, в организации сообщили о массовых арестах.

Миссия ООН в Мьянме заявила, что потрясена бессмысленной гибелью людей, назвав эту субботу «самым кровавым» днем с момента переворота. Организация Объединенных Наций призвала немедленно прекратить насилие и привлечь виновных к ответственности.

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