Bild: Немецкие военные подводные лодки оснащены российскими навигационными устройствами

Газета Bild написала о российских устройствах на немецких подлодках Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Подводные лодки военно-морских сил Германии оснащены навигационными устройствами, которые разработаны российской компанией, сообщает немецкая газета Bild am Sonntag.

По данным издания, Берлин сотрудничает с российской компанией «Транзас» с 2005 года, при федеральном канцлере Герхарде Шредере новыми навигационными системами были оснащены около 100 кораблей ВМФ ФРГ. Однако позже для своих более современных субмарин U 35 и U 36 Германия выбрала Transas Navi-Sailor 4000.

В статье отмечается, что работающая как в гражданском, так и в военном секторах компания «Транзас» была основана в Санкт-Петербурге в 1990 году, а в 2018-м предприятие купила финская компания Wartsila, но у России осталась то подразделение «Транзаса», которое специализируется на военных разработках. Поэтому, как пишет издание, эта часть компании, «по мнению экспертов в области безопасности, находится в фокусе внимания западных разведслужб».

Газета направила в Минобороны ФРГ запрос, в котором попросила разъяснить, могут ли навигационные устройства «Транзаса» представлять какую-либо угрозу для немецких подлодок. В министерстве ответили, что правительство Германии «прилагает большие усилия», чтобы обеспечить безопасность подобных средств, находящихся в ведении оборонного ведомства.

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