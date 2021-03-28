Депутат Госдумы потребовал объявить в розыск украинского министра из-за угроз россиянам в Крыму

В ГД призвали объявить в розыск вице-премьера Украины за угрозы Крыму Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Следственные органы должны возбудить уголовное дело и объявить в розыск министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

- Заявления подобных персонажей в отношении российской территории возмутительны и не должны остаться безнаказанными. В отношении подобных граждан необходимо ввести санкции, - сказал российский депутат агентству РИА Новости.

Ранее Резников заявил, что если власти Украины вернут Крым, они депортируют с полуострова всех, кто прибыл на него не через украинские пункты пропуска. Он также назвал таких людей нарушителями закона и отметил, что они "подлежат выдворению".