В Индонезии около церкви прогремел взрыв, есть раненые

Около католической церкви города Макассар в Индонезии прогремел взрыв, сообщает Reuters со ссылкой на местную позицию. Несколько человек пострадали.

Во время нападения террориста-смертника на церковь внутри храма находились прихожане.

Напомним, в воскресенье, 28 марта 2021 года, для католиков началась Пасхальная неделя. Сегодня католики отмечают Вербное воскресенье.

Российское посольство в Индонезии после взрыва в Макассаре (провинция Южное Сулавеси) обратилось к россиянам с просьбой сохранять спокойствие и не посещать места массового скопления людей. В сообщении российской дипмиссии также отмечается, что при взрыве погиб только террорист.

- В связи с терактом у христианской церкви в Макассаре просьба к росгражданам, находящимся на Сулавеси (да и ко всем остальным тоже), сохранять спокойствие, не посещать места массового скопления, следовать указаниям полиции. По предварительным данным, пока среди погибших числится только террорист, - сказано в Telegram-канале посольства.