Фрегат "Адмирал Горшков" выполнит летом первый в 2021 году пуск ракет "Циркон"

Стало известно об испытаниях «Циркона» в 2021 году Фото: REUTERS

В начале лета фрегат Северного флота проекта 22350 "Адмирал Горшков" выполнит первый в 2021 году пуск гиперзвуковых ракет "Циркон", сообщили два источника в оборонно-промышленном комплексе. Также отмечается, что с этой стрельбы начнутся государственные испытания комплекса.

- Лётно-конструкторские испытания с "Горшкова" были завершены третьим пуском ракеты "Циркон" в ноябре прошлого года, с того момента с борта фрегата стрельбы "Циркона" пока больше не проводились. Следующая стрельба с борта корабля должна состояться в начале лета, - сообщил агентству РИА Новости один из собеседников.

Также, по данным второго источника, с запланированного на июнь пуска "Циркона" начнутся государственные испытания ракетного комплекса на надводном носителе. Собеседник агентства добавил, что возможна и залповая стрельба гиперзвуковыми ракетами.