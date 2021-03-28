С 1 апреля 2021 года ЦБ отменит несколько послаблений, введённых в пандемию

Центробанк свернет часть "ковидных" послаблений Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В четверг, 1 апреля 2021 года, перестанут действовать некоторые послабления, введённые Банком России на фоне пандемии коронавируса.

Послабления для банков действовали с 20 марта 2020 года. Центробанк тогда разрешил кредитным организациям формировать резервы по кредитам с отсрочкой, а также смягчил условия для выдачи некоторых видов ссуд.

Большинство мер должны были остаться в силе до 30 сентября, но их продлили. Особенно важными тогда в ЦБ посчитали послабления для формирования резервов по кредитам граждан и бизнеса.