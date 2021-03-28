Россияне назвали лучший возраст для рождения первенца

Эксперты провели опрос и выяснили, что для женщин оптимальный возраст для рождения первенца — 25 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В исследовании сервиса SuperJob россияне при опросе ответили, что наиболее оптимальным возрастом рождения первенца считают 25 лет для женщин и 28 лет для мужчин. Так ответили 44% участников опроса.

- Большинство россиян считает, что женщине лучше родить первенца в возрасте 19–24 лет (44%), а для мужчины оптимальный возраст появления первого ребенка — от 25 до 29 лет (48%). В среднем же оптимальным возрастом появления первенца россияне назвали 25 лет для женщины и 28 лет для мужчины, - сказано в результатах исследования, которые привёл телеканал 360.

При этом россияне старше 45 лет чаще остальных считают, что женщинам следует рано рожать первого ребёнка. 52% респондентов ответили, что сделать это надо с 19 до 24 лет.

Россиянки, занимающие руководящие должности, считают, что женщине лучше родить ребёнка после 27 лет, а мужчине - после 30. Мужчины-россияне на высоких должностях придерживаются того же мнения, что и остальное мужское население страны.

Отмечается, что сравнении с таким же исследованием 2010 года, россияне стали чаще отмечать большую, по сравнением с возрастом, важность психологической и финансовой готовности к рождению ребёнка.