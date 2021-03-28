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Общество28 марта 2021 11:19

Россиянам пообещали "персиковое" лето

Синоптик в летние месяцы будет превышать климатическую норму на один-два градуса
Ася КУЗНЕЦОВА
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В центральной части России ожидается "персиковое" лето, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он объяснил, что все три месяца температура будет выше климатической нормы на один-два градуса.

- Лето будет достаточно хорошим. Лето будет оранжевое — на один-два градуса теплее положенной нормы. Я бы назвал его персиковым, - заявил синоптик порталу Ura.ru.

Он также отметил, что в июне и августе осадки в центральной части России выпадут в пределах нормы, а в июле ожидается дефицит влаги, который может достигнуть несколько десятков процентов от нормы за месяц.