В России 28 марта 2021 года выявлено 9 088 новых заражённых коронавирусом

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 519 832 случая коронавируса в 85 регионах Фото: REUTERS

В России за минувшие сутки выявлено 9 088 новых случаев заражения коронавирусом, сообщается в данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 4,5 миллиона человек.

Среди новых заражённых у 12,8% не было никаких симптомов коронавируса. Заболевшие за последние сутки выявлены в 84 регионах России из 85.

За всё время пандемии в России выздоровели 4,1 миллиона пациентов, а погибли от заражения коронавирусом и сопутствующих заболеваний 97 740 человек.

За сутки выписаться после выздоровления смогли 8 630 человек, а скончались 336 пациентов.

Наибольшее число заразившихся зафиксировано в Москве - 1 878 человек. На втором месте Санкт-Петербург с 701 заражённым, а на третьем - Московская область, где выявили 610 больных.

Меньше всего случаев заражения коронавирусом за последние сутки зарегистрировано в Чукотском автономном округе, Магаданской области и Республике Тыве. В трёх этих регионах выявлено по одному заражённому.