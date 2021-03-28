На Пекин обрушилась вторая за март песчаная буря

Вторая за две недели песчаная буря обрушилась на Китай. В прогнозе Центральной метеорологической службы КНР сказано, что 28 марта буря накроет провинции Шаньси, Хэбэй и Ляонин, а также Пекин, Тяньцзинь и Внутреннюю Монголию.

В большинство районов Пекина из-за влияния холодного воздуха придёт сильный северный ветер. Минимальная видимость составит около тысячи метров. Ожидается также, что песчаная буря продлится 12 часов и ослабнет только в ночь с воскресенья на понедельник, сообщает агентство Xin Hua.

Напомним, в середине марта на Пекин уже обрушилась сильная песчаная буря, при которой концентрация частиц в воздухе превышала норму в 160 раз. Та буря спровоцировала заторы на дорогах, отмены рейсов и стала сильнейшей песчаной бурей за последние 10 лет.