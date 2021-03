Ещё два буксира направили в Суэцкий канал для помощи севшему на мель судну Ever Given

Два дополнительных буксира следуют в Суэцкий канал для помощи в снятии севшего на мель контейнеровоза Ever Given Фото: REUTERS

Два дополнительных буксирных судна направили в Суэцкий канал, чтобы помочь снять севший на мель контейнеровоз Ever Given. Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на портал по отслеживанию судов в реальном времени Marine Traffic. Также сообщается, что буксирные судна Alp Guard и Carlo Magno уже вблизи города Суэц.

Ранее сайт KP.ru сообщил, что новая попытка снять с мели контейнеровоз Ever Given не удалась. На сайте также публиковали фото контейнеровоза, сделанное из космоса.

Напомним, один из самых больших контейнеровозов в мире сел на мель утром 23 марта, перекрыв важнейший мировой торговый путь, соединяющий Красное и Средиземное моря.

Управляющая контейнеровозом японская компания Shohei Kisen заявила, что судно село на мель из-за сильного ветра.

Блокада Суэцкого канала уже спровоцировала скачок цен на нефть. На сайте KP.ru рассказывали о том, как отразится авария в Египте на жизни россиян.