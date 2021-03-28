Члены ОНК посетили Навального после жалоб на медобслуживание в колонии

Председатель комиссии Вячеслав Куликов сообщил, что Алексей Навальный продолжает ходить самостоятельно, других пожеланий, кроме обеспечения "Диклофенаком", он не высказал Фото: REUTERS

Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Владимирской области отреагировали на жалобу политика Алексея Навального на качество медицинского обслуживания и прибыли в исправительную колонию №2, чтобы проверить, обеспечивают ли Навального в колонии лекарствами.

- Сегодня мы посетили колонию и встретились с Алексеем Навальным для выяснения проблем с его здоровьем и организацией медицинского обслуживания. В ходе беседы мы выяснили, что у него болит нога, и он попросил оказать содействие в получении уколов "Диклофенака" для снятия болевого синдрома, - приводит слова главы ОНК Вячеслава Куликова сайт Общественной палаты России.

Куликов также заявил, что Алексей Навальный ходит самостоятельно, а при общении с членами ОНК попросил только передать ему лекарство. Также председатель комиссии рассказал, что заявка на препарат официально зафиксирована в исправительной колонии.

- Мы попросили медиков обратить на это внимание и в случае необходимости провести дополнительное медицинское обследование, - добавил Куликов.