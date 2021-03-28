Какой вакциной привился Владимир Путин: "Это знает только мой врач"

Путин не стал называть выбранную им вакцину от коронавируса Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин не стал рассказывать, какой из трёх российских вакцин он привился от коронавируса.

- Это знает только мой врач, - отметил российский президент.

Путин также заявил в интервью Павлу Зарубину на канале "Россия-1", что российские вакцины примерно одинаковые по качествам.

- . Одна из них держится чуть подольше, у одной чуть поменьше уровень защиты, но примерно одинаковый, примерно одинаковый, зато она помягче, - уточнил президент в программе "Москва. Кремль. Путин".

Кроме того, российский лидер заявил, что все три российские вакцины находятся на уровне самых лучших мировых образцов.

- В принципе, можно сделать любую, любую из них, они на уровне находятся самых лучших мировых образцов, я думаю, самые лучшие сегодня, на сегодняшний день", - сказал Владимир Путин.

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