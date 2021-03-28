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Коронавирус Covid-1928 марта 2021 14:07

Путин сообщил, что после прививки от коронавируса не занимался спортом трое суток

Но на четвертый день президент РФ не отказался от контрастных ванн
Елена КОНОВАЕлена КОНОВА
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Владимир Путин не так давно привился от коронавируса

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин, который не так давно привился от коронавируса, рассказал, что после вакцинации не занимался спортом трое суток.

- Я спортом не занимался трое суток, ни в хоккей не играл, ни в зал не ходил, ни плавал. Но на следующий день, когда измерил температуру, нормально, и все-таки не отказал себе в удовольствии принять контрастные ванны, я каждый день почти это делаю, - рассказал президент в программе "Москва. Кремль. Путин" на России 1.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин хорошо перенес прививку первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции, и никаких побочных эффектов у него нет.

Отметим, что неизвестно, какой вакциной привился президент России. Об этом знает только его врач. - Я и просил коллег не говорить об этом, а собственно, я им не говорю, даже не знают. Знает только мой врач, который мне эту прививку сделал, - сказал Путин в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на России 1.