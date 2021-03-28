Путин об ограничениях по коронавирусу: Популяционный иммунитет в России должен быть достигнут летом

Путин рассказал о своем самочувствии после первой прививки от COVID-19 Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что уже к концу лета 2021 года в России будет сформирован иммунитет к коронавирусу, и тогда можно будет навсегда снять введённые на фоне пандемии ограничения.

- Для того чтобы это произошло, нужно, чтобы прививку получило около 70% взрослого населения, - заявил президент в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Он также назвал российские вакцины от коронавируса лучшими в мире по трём основным показателям и рассказал, что не знает ни об одном серьезном побочном эффекте от применения российских препаратов.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что президент Путин объяснил свой отказ от вакцинации в присутствии журналистов и телекамер нежеланием "обезьянничать". Говоря о своём самочувствии после вакцинации, Путин рассказал, что не испытал "почти ничего".