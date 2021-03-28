FT: Китай увеличил железнодорожные перевозки грузов через РФ

Китай увеличил железнодорожные перевозки грузов через РФ.
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Китай наращивает транспортировку грузов в Европу по железной дороге через Россию. Об этом сообщила газета Financial Times.
Таким образом китайские производители стремятся избежать задержек при поставке товаров в ЕС.
Специалист по продажам в компании-производителе тренажеров Нину Фанг разъяснила, что выбор железнодорожного сообщения связан с его доступностью, обычно грузы переправляются по морю.
Германия и Франция, по словам специалиста, ранее тоже жаловались на низкую эффективность перевозок по воде и допускали другой вариант транспортировки товаров.
Отмечено, что трудности, вызванные блокировкой Суэцкого канала, также повлияли на решение Поднебесной.
Напомним, на этой неделе в Суэцком канале из-за сильной песчаной бури село на мель 400-метровое судно. Прохода по каналу ожидают свыше 300 судов. Некоторые владельцы кораблей решили изменить маршрут их следования.