Финансист рассказал, как падение рубля отразится на россиянах

Цены в магазинах складываются из среднесрочного курса валюты. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Основатель Frendex Group Руслан Пичугин рассказал, как влияет изменение курса рубля на жизнь граждан России. Он отметил, что цены в магазинах складываются из среднесрочного курса валюты, которые прописываются заранее в контрактах поставщиков, что не может резко повлиять на скачки ценников.

Однако от средних курсов страдают туристы, заказывающие заранее номера в гостиницах и билеты на перелет. То же самое наблюдается и при заказе товаров из-за границы. Исключение составляют лишь производители продуктов питания — значительная часть закупок происходит в долларах.

"Производство продуктов питания — процесс непрерывный. И вот тут как раз можно нарваться на ситуацию, в которой закупка удобрений, семян или какого-то сырья будет произведена по краткосрочному высокому курсу", — сказал Пичугин "Российской газете", отметив, что от такого процесса пострадает прибыль производителей, потому что продажа продуктов первой необходимости осуществляется по долгосрочным контактам.

Ранее статс-секретарь, заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов рассказал, что в России не ожидается дефицита продуктов питания и цены на них останутся в пределах нормы. Он отметил, что подорожание коснется лишь отдельных позиций.