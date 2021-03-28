Синоптик рассказал, правдива ли поговорка о жарком лете после холодной зимы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ведущий специалист центра погоды «Фобос», Евгений Тишковец рассказал в эфире радио "Комсомольская правда", правдива ли народная мудрость, которая гласит, что за холодной зимой следует жаркое лето.

- Нет, в этом смысле никакой корреляции нет по метеостатистике. Но в этом году что-то подобное будет. То есть это такой своеобразный отклик летнего сезона на относительно холодную, снежную зиму. Я напомню, что зима у нас была на градус ниже нормы, и по осадкам, по снежному покрову мы превысили нормы как минимум на 20%. Так что лето будет своеобразным положительным откликом с точки зрения температуры и некоторого дефицита осадков. Но, в общем, это говорит о том, что все равно климатические качели раскачиваются, и без катаклизмов, конечно же, мы не обойдемся, - отметил синоптик.

Тишковец подчеркнул, что грозы, шквалы и ураганные ветры - это обычная атрибутика летнего сезона. Но при этом он отметил, что в данный момент еще рано говорить о том, насколько интенсивными будут опасные явления грядущим летом, прогноз на них дается на несколько суток. Также он рассказал, что температура летом 2021 года окажется на 1-2 градуса выше положенной климатической нормы.