Норвегия с 1 апреля 2021 года ужесточит правила въезда из-за пандемии

Правительство Норвегии с 1 апреля еще более ужесточит требования при въезде в страну из-за ситуации с пандемией. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кабмин Норвегии с 1 апреля 2021 года еще больше ужесточит требования для въезда в страну из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

"В ночь на 1 апреля те, кто ждет результатов взятого при въезде теста, будут обязаны дожидаться его на станции тестирования на границе. Тем, кто откажется, будет грозить штраф", - говорится в сообщении правительства страны.

Распоряжение кабмина касается не только туристов. Отрицательный результат теста на коронавирус перед въездом в Норвегию из стран с высоким риском заражения обязаны будут предъявить даже граждане с постоянным местом жительства в стране.

Напомним, с конца января 2021 года власти Норвегии ужесточили требования для въезда в страну. Иностранцам необходимо предъявлять сертификат с отрицательным тестом на коронавирус, сделанным не более чем за 24 часа до поездки. Позднее Норвегия закрыла границы королевства почти для всех, кто там не проживает.

С начала эпидемии в Норвегии зафиксировано 656 летальных исходов, вызванных коронавирусом.