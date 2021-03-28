В Роспотребнадзоре рассказали, как рассчитывают коэффициент распространения коронавируса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Александр Горелов рассказал журналистам "Комсомольской правды" о том, как рассчитывают коэффициент распространения коронавируса.

- Коэффициент распространения инфекции (Rt) - это ключевой показатель напряженности эпидемиологической обстановки. Снижение Rt меньше единицы позволяет переходить к смягчению ограничительных мер. Если же коэффициент растет больше единицы, то противоэпидемические меры должны усиливаться, - пояснил эксперт.

По словам Горелова, серьезной границей служит снижение Rt ниже 0,7. Так, прошлой весной, когда коэффициент стал ниже этого значения, произошло смягчение ограничительных мер.

Напомним, что ВОЗ объявила о пандемии коронавирусной инфекции 11 марта 2020 года. Из-за стремительного распространения инфекции большинство стран мира, в том числе и Россия, ввели ряд ограничительных мер. Несколько месяцев были закрыты предприятия, культурные и торговые центры страны, многие граждане РФ перешли на удаленную работу. Для въезда в столицу был организован пропускной режим. Жесткие ограничения мэр Москвы снял лишь 8 июня 2020 года. Ношение масок и перчаток до сих пор является рекомендованной мерой для профилактики коронавируса.