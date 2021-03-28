Россия готова помочь Египту в разблокировке Суэцкого канала. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол РФ в Каире Георгий Борисенко заявил, что Россия готова оказать помощь Египту по разблокировке Суэцкого канала.

"Мы надеемся, что данная проблема будет преодолена в самое ближайшее время, что работа канала восстановится, и, естественно, мы готовы оказать нашим египетским друзьям любое возможное содействие с нашей стороны", - сказал посол РИА Новости, отметив, что Суэцкий канал является "важной водной артерией всего мира".

По словам посла, Египет пока не просил о помощи.

Ранее глава администрации Суэцкого канала заявил, что Египет может обратиться за международной помощью, если потребуется уменьшить нагрузку судна.

Напомним, что на этой неделе Суэцкий канал был заблокирован из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды. При переходе через канал судно попало в мощную песчаную бурю.

В данный момент снять судно с мели пытаются десять буксиров, но пока попытки не увенчались успехом.

Из-за блокировки водной артерии более 300 судов ожидают проход через канал. Некоторые компании решили изменить маршрут следования судов.